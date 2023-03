I cartoni per la pizza sono tossici? Usarli come piatto su cui mangiare potrebbe essere pericoloso: ecco come riconoscere i contenitori a norma (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alzi la mano chi non ha mai preso una pizza d’asporto! E qualcuno, rientrando a casa con il cartone caldo in mano, si sarà forse chiesto come sia fatto. Chissà mai che non sia tossico? La domanda è legittima, visto che ogni tanto c’è un allarme. L’ultimo lo lanciò nel 2019 la rivista il Salvagente, denunciando la presenza di bisfenolo A nei cartoni per il trasporto della pizza. Ma già nel 2007 l’università di Milano aveva rilevato il contenuto di ftalati nell’80% dei campioni esaminati. Non è una questione irrisoria: la pizza da asporto è diffusissima e le sostanze citate spesso sono dei pericolosi interferenti endocrini, capaci di alterare l’equilibrio ormonale, con effetti negativi su crescita, sviluppo, riproduzione e comportamento. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alzi la mano chi non ha mai preso unad’asporto! E qualcuno, rientrando a casa con il cartone caldo in mano, si sarà forse chiestosia fatto. Chissà mai che non sia tossico? La domanda è legittima, visto che ogni tanto c’è un allarme. L’ultimo lo lanciò nel 2019 la rivista il Salvagente, denunciando la presenza di bisfenolo A neiper il trasporto della. Ma già nel 2007 l’università di Milano aveva rilevato il contenuto di ftalati nell’80% dei campioni esaminati. Non è una questione irrisoria: lada asporto è diffusissima e le sostanze citate spessodei pericolosi interferenti endocrini, capaci di alterare l’equilibrio ormonale, con effetti negativi su crescita, sviluppo, riproduzione e comportamento. L'articolo proviene da Il Fatto ...

