Hodgson torna al Crystal Palace: «Qui per cambiare la situazione»

Roy Hodgson torna sulla panchina del Crystal Palace e fissa subito quelli che dovranno essere i suoi obiettivi Roy Hodgson ha fatto il proprio ritorno al Crystal Palace, rilasciando anche le prime dichiarazioni a Sky Sports UK al momento del suo ingresso al centro sportivo. LE PAROLE – «Sono davvero felice di avere l'opportunità di tornare in campo e provare a cambiare le sorti della squadra».

