“Ho visto i video che mi avete mandato” GF Vip | l’annuncio di Daniele riguarda anche Oriana

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel tardo pomeriggio di venerdì 17 marzo,Dal Moro è stato squalificato dalla produzione del GF Vip 7. Il motivo della squalifica, come ben sappiamo, risale ai continui comportamenti poco carini all’interno della casa e soprattutto nei confronti diMarzoli.era infatti stato richiamato più volte per i suoi atteggiamenti, ma all’ennesimo episodio spiacevole la produzione ha deciso di squalificarlo dal reality. All’interno del GF Vip 7,Dal Moro aveva avviato una frequentazione con, attualmente finalista del programma. I due hanno avuto spesso alti e bassi, protagonisti di litigi dovuti ad incomprensioni o gelosie. Da quando però l’ex tronista è uscito dalla casa, entrambi si inviano continuamente messaggi positivi, ciò porta a pensare che ci sarà un seguito per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ettore_Rosato : In Parlamento ci siamo non per collaborare con il #pd, ma per fare le leggi. Lo scontro avvenuto sui diritti #lgbt… - marattin : Ho chiesto alla Presidente Meloni quando ratificheremo la riforma del Mes, visto che su 20 paesi manchiamo solo noi… - CottarelliCPI : Ho appena visto il video di #Nardella. Ma si rendono conto questi deficienti del danno che fanno alla causa ambient… - capogazzelle : RT @myuniverse_01: Edoardo ad Antonella dopo aver visto le sue ultime storie su ig: #donnalisi - AldoBoffito : @MaldiniNews hai visto il video di camarga gallo firmare velocemente x 10 Anni e portalo in prima squadra e erakc d… -

... prima del calcio d'inizio sarà realizzato uno spettacolo maifinora in uno stadio di calcio, ... insieme a proiezioni laser sul campo eche scorrono sul maxischermo, accompagnati dalle note ...E oggi 22 marzo arriva online anche ildella canzone La felicità è una direzione , dove ... I cambiamenti interni sono diventati visibili anche all'esterno, insomma, come si ègià durante le ...... una zona rurale, di cui non si è ancoranulla. A queste vanno dunque aggiunte delle piccole ... fattori di complessità che neipromozionali non emergono in alcun modo. Anche i non - morti ...

L’avete visto il video della ragazza sulla sedia a rotelle che fa stage diving Rolling Stone Italia

In un video, diffuso sui social da alcuni fan che non hanno affatto digerito l’episodio, si sente chiaramente il conduttore dire al ballerino: “Ho visto il tuo ex che piange dalla mattina alla sera…”.L’animale è deceduto. Corsa clandestina coi pony a Palermo, calesse si schianta contro l’auto Nel video si vedono due calesse guidati da driver e trainati da due piccoli pony. La strada, via Mongitore ...