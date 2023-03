“Ho visto Edoardo e ho capito tutto” GF Vip | Clizia Incorvaia svela su Antonella e Donnamaria

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel corso di un’ospitata in diretta con Casa Chi, avvenuta la scorso dicembre quando il GF Vip 7 aveva in serbo ancora nuovi concorrenti ed era nel pieno delle sue scatenate dinamiche,si diceva diffidente sulla liaison traedFiordelisi. La loro situazione le sembrava un po’ tossica. La sorella di Micolora ha ospitato l’ex ‘cognato’ ed parlato ancora della salernitana. Lo ha raccontato la stessanuovamente ospite della diretta social del settimanale citato e la situazione, più che migliorata, sembra essere peggiorata, riguardo alla idea che si è fatta suFiordelisi. La ex della quarta edizione, dove si era innamorata del padre del suo secondogenito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapressata : Confronto tra la doc e micol dopo che micol ha parlato una volta di lei dopo domanda di Milena: La doc: “Ancora con… - FabianaScognam3 : @dgiulia92 Che cosa hanno urlato a EDOARDO eppure stanotte hanno censurato nn si e visto nulla - GFucci58 : RT @dicoleparolacce: La reazione di Edoardo appena ha visto Antonella carica a mille appena sveglia #donnalisi - Angy172725 : RT @YoungSignorini_: In questi mesi chi ha seguito il GF di Antonella ed Edoardo ha visto totalmente un altro film rispetto a quello che è… - SilviaFranco965 : RT @dicoleparolacce: La reazione di Edoardo appena ha visto Antonella carica a mille appena sveglia #donnalisi -

... ha deciso di mostrare un lato più ironico e divertente di sé sui social, rispetto a quanto... Antonino Spinalbese, nuova vita dopo Ginevra Lamborghini: il messaggio in codice Gf Vip,......al mondo su Netflix, con quasi 12 milioni di ore visualizzate. Dietro di lui il tedesco Niente di nuovo sul fronte occidentale , fresco vincitore di 4 premi Oscar. In "Era Ora", Dante (...Filippo sta per essere trasferito all'IPM di Milano, e saluta Carmine per l'ultima volta,che ... per poi immaginare di vedere chi non c'è più: Gaetano,, Ciro, Totò e infine Paola. ...

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria insieme dopo il GF Vip ... Fanpage.it

Clizia Incorvaia ha parlato della sorella Micol al Grande Fratello Vip e della sua storia con Eodardo Tavassi: “Sono molto affini, ma lo ...Su quel polsino ancora piccolissimo si legge a malapena la data, 21 marzo 2023, e poi la sigla dell'ospedale dove ha visto la luce e che se sta prendendo ... Il 23 ottobre di due anni fa era nato il ...