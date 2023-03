“Ho visto Edoardo e ho capito tutto”. GF Vip, Clizia Incorvaia svela su Antonella e Donnamaria (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel corso di un’ospitata in diretta con Casa Chi, avvenuta la scorso dicembre quando il GF Vip 7 aveva in serbo ancora nuovi concorrenti ed era nel pieno delle sue scatenate dinamiche, Clizia Incorvaia si diceva diffidente sulla liaison tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi. La loro situazione le sembrava un po’ tossica. La sorella di Micol Incorvaia ora ha ospitato l’ex ‘cognato’ ed parlato ancora della salernitana. Lo ha raccontato la stessa Clizia Incorvaia nuovamente ospite della diretta social del settimanale citato e la situazione, più che migliorata, sembra essere peggiorata, riguardo alla idea che si è fatta su Antonella Fiordelisi. La ex della quarta edizione, dove si era innamorata del padre del suo secondogenito ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel corso di un’ospitata in diretta con Casa Chi, avvenuta la scorso dicembre quando il GF Vip 7 aveva in serbo ancora nuovi concorrenti ed era nel pieno delle sue scatenate dinamiche,si diceva diffidente sulla liaison traedFiordelisi. La loro situazione le sembrava un po’ tossica. La sorella di Micolora ha ospitato l’ex ‘cognato’ ed parlato ancora della salernitana. Lo ha raccontato la stessanuovamente ospite della diretta social del settimanale citato e la situazione, più che migliorata, sembra essere peggiorata, riguardo alla idea che si è fatta suFiordelisi. La ex della quarta edizione, dove si era innamorata del padre del suo secondogenito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaMa68387 : @Anto_Fiordelisi Ora attaccatii @Anto_Fiordelisi al tuo amore @drojette e dormi un altro pochino visto che alle 7… - gattarainside : @la_simo78 Davvero indecenti queste persone solo a sparare merda su Antonella e Edoardo mentre sugli altri stanno z… - Cristin08296654 : MA SCUSATE COME MAI LA DOC O EDOARDO NON POSTANO UNA FOTO O UN VIDEO DELLA CENA DI STA SERA MA TUTTE COSE VECCHIE ?… - Sofia130402 : @Elemenciov Vedremo, io per esempio non auguro a nessuno di lasciarsi sono sempre per l'amore, quello tra Edoardo e… - uolftreno : Opinioni su Edoardo leo come attore? — Ho visto davvero pochissimi film con lui, però mi piace molto, devo recupera… -