"Ho saputo come sta Mauro Coruzzi". Platinette, dopo il malore l'indiscrezione di Roberto Alessi

come ben sappiamo, qualche giorno fa, precisamente martedì 14 marzo, Mauro Coruzzi, in arte la drag queen Platinette, ha avuto un ictus. Si tratterebbe di un'ischemia cerebrale (ictus ischemico) dovuto alla mancanza di flusso di sangue. Fortunatamente il noto conduttore televisivo è stato soccorso in modo tempestivo e ciò ha potuto quindi garantire un intervento immediato dal punto di vista terapeutico. Ricordiamo che Mauro Coruzzi è stato lanciato come 'Platinette' al Maurizio Costanzo show proprio da Maurizio Costanzo, venuto a mancare quasi un mese fa. In occasione della morte di Maurizio, Coruzzi era apparso in TV proprio per rendergli omaggio e parlare del bellissimo rapporto che avevano, professionalmente ed umanamente.

