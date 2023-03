Hernanes a CM | ‘Giusto assegnare il gol alla Juve | ha meritato Paredes? Ho avuto le stesse difficoltà con Allegri’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 22 marzo 2023) 2023-03-22 16:30:00 Fermi tutti! Non sarebbe un vero Inter-senza polemiche arbitrali e quelle di domenica sera in occasione del gol realizzato da Kostic, sono ancora oggi al centro del dibattito. Il presunto fallo di mani di Adrien Rabiot, infatti, ha mandato su tutte le furie il popolo di fede nerazzurra, ma in molti sono pronti a scommettere che il francese non abbia toccato il pallone. Su questo e su tanti altri argomenti ha espresso il suo pensiero il doppio ex Anderson, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a ilBiancoNero.com. Pensi che laabbiadi vincere per quanto si è visto in campo?‘Lahaperché ha giocato come sa giocare lei. E’ stata ben chiusa dietro e ha approfittato delle ripartenze. ...