Hackerata la pagina Facebook del M5S lombardo | nel mirino anche i social del bergamasco Dario Violi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lombard5stelle : Nella serata di ieri la pagina #Facebook istituzionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia è stata hackerata. Per… - vikingonormanno : RT @controradio: Hackerato il profilo facebook della Galleria dell'Accademia. Hollberg: 'gravi ritardi di Meta' - controradio : Hackerato il profilo facebook della Galleria dell'Accademia. Hollberg: 'gravi ritardi di Meta'… - Lauretta_4u : Nuova pagina instagram perché l'altra me l'hanno hackerata ?? - Lauretta_4u : La mia pagina instagram dedicata a @LauraPausini (la.pau_la.mia.vita) è stata hackerata... e forse dopo 8 anni Laur… -

LaFacebook della Galleria dell'Accademia vienee il direttore Hollberg presenta una denuncia in Procura. Da qualche giorno - ma i primi problemi risalgono a più di dieci giorni fa - gli ...VAI ALLADEDICATA A FIERA DIDACTA ITALIA Qual è l'uso delle stampanti 3D in funzione ...e fa vedere come le informazioni possono essere memorizzate senza il pericolo che possa essere. ...Tag: comune di arnad , facebook , hacker , meta ,, polizia delle comunicazioni

Firenze, hackerata la pagina Facebook della Galleria dell ... Finestre sull'Arte

MILANO – Nella serata di ieri la pagina istituzionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia su Facebook è stata hackerata. Lo rende noto il gruppo regionale dei Cinquestelle, spiegando che il profilo ...Nella serata di ieri la pagina Facebook del Movimento Cinque Stelle Lombardia è stata hackerata. A denunciarlo in una nota è lo stesso gruppo pentastellato al Pirellone. Il profilo istituzionale del ...