Hacker russi attaccano l’Italia | fuori uso il sito dell’Atac e del Mit

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Glimettono nel mirinoe il nuovo capo dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi. Un nuovo cyber-attaccodel collettivo filorusso NoName057 alha colpito i siti del ministero dei Trasporti, dell’autorità regolatrice dei trasporti e, l’azienda per la mobilità del comune di Roma.e biglietteria online della municipalizza romana non sono raggiungibili, ildel MiT invece sembra subito tornato alla normalità.Il gruppo ha condiviso anche un messaggio di rivendicazione. “20 soldati ucraini sono stati addestrati per usare Samp-T in Italia”, il sistema missilistico ...