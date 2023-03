Hachette vs Internet Archive: le ragioni dietro l’azione legale per un’iniziativa avviata in pandemia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Certe cause non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E, stranamente, non siamo in Italia. Si tratta di una causa messa in piedi da quattro case editrici per un’iniziativa di Internet Archive che risale al 2020. Prima di ripercorrere tappa dopo tappa – dalla denuncia agli ultimi avvenimento – la causa Internet Archive è bene capire cos’è e cosa fa questo portale per comprendere le ragioni per le quali è finito nel mirino di quattro grandi realtà editoriali statunitensi (nello specifico, Hachette Book Group, HarperCollins, John Wiley Sons e Penguin Random House). Il fulcro della questione è la funzione di Internet Archive che permette di consultare a titolo gratuito una serie di e-book proprio come se si trattasse di una ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Certe cause non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E, stranamente, non siamo in Italia. Si tratta di una causa messa in piedi da quattro case editrici perdiche risale al 2020. Prima di ripercorrere tappa dopo tappa – dalla denuncia agli ultimi avvenimento – la causaè bene capire cos’è e cosa fa questo portale per comprendere leper le quali è finito nel mirino di quattro grandi realtà editoriali statunitensi (nello specifico,Book Group, HarperCollins, John Wiley Sons e Penguin Random House). Il fulcro della questione è la funzione diche permette di consultare a titolo gratuito una serie di e-book proprio come se si trattasse di una ...

