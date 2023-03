Guerra in Ucraina, perché il contrappasso colpisce Putin: voleva salvare la lingua russa ma i russofoni scelgono l’ucraino (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel 2019, nell’Ucraina meridionale, un misero 1% chiedeva di non studiare “affatto” il russo nelle scuole. Oggi, secondo il sondaggio, chi vorrebbe abolire il russo è passato al 49 per cento Leggi su lastampa (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel 2019, nell’meridionale, un misero 1% chiedeva di non studiare “affatto” il russo nelle scuole. Oggi, secondo il sondaggio, chi vorrebbe abolire il russo è passato al 49 per cento

