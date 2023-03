Guerra in Ucraina, colpito edificio di tre piani nella regione di Odessa: feriti tre civili (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ultimi aggiornamenti dalla Guerra in Ucraina, dove si è giunti al giorno 392 del conflitto. Quattro missili lanciati dalle forze armate russe si sono abbattuti sulla regione di Odessa, a sud dell’Ucraina: tre civili sono rimasti feriti, secondo quanto riportato dal consigliere presidenziale ucraino, Andrii Yerma. La contraerea è riuscita ad abbattere due dei tre ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ultimi aggiornamenti dallain, dove si è giunti al giorno 392 del conflitto. Quattro missili lanciati dalle forze armate russe si sono abbattuti sulladi, a sud dell’: tresono rimasti, secondo quanto riportato dal consigliere presidenziale ucraino, Andrii Yerma. La contraerea è riuscita ad abbattere due dei tre ... TAG24.

