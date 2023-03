Grey's Anatomy 19x07, la recensione della premiere midseason: arrivederci Meredith (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il nostro commento all'episodio 19x07 di Grey's Anatomy, la midseason premiere in cui Ellen Pompeo e la sua Meredith Grey salutano il Grey Sloan Memorial Hospital. Dal 22 marzo su Disney+. Non è un addio ma un arrivederci quello di Ellen Pompeo e della sua Meredith Grey nella midseason premiere di Grey's Anatomy 19x07, dal 22 marzo su Disney+. Un sapore dolceamaro e poco eclatante per una puntata sottotono che però mette le basi per una sorta di spin-off/reboot/non-reboot, come aveva fatto la season premiere di questa stagione che aveva presentato i nuovi specializzandi. L'episodio ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il nostro commento all'episodiodi's, lain cui Ellen Pompeo e la suasalutano ilSloan Memorial Hospital. Dal 22 marzo su Disney+. Non è un addio ma unquello di Ellen Pompeo esuanelladi's, dal 22 marzo su Disney+. Un sapore dolceamaro e poco eclatante per una puntata sottotono che però mette le basi per una sorta di spin-off/reboot/non-reboot, come aveva fatto la seasondi questa stagione che aveva presentato i nuovi specializzandi. L'episodio ...

