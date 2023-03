Greta Schödl | un ordito psichico di parole

(Di mercoledì 22 marzo 2023) «La parola è una linea cui diamo significato. Il nome identifica. La grafia è una veste del sé. Nel mio lavoro vesto la superficie del suo nome. I punti aurei first appeared on il manifesto.

Sabato 25 Marzo 2023, ore 17 Il segno traccia del nostro vissuto Finissage della mostra e incontro con Greta Schödl - bologna, 25 marzo: finissage della mostra di greta schödl + incontro con l'artista - Incontro con Greta Schödl e Silvia Evangelisti e finissage della mostra al Labs Contemporary Art di Bologna

L'azione del ripetere sembra riuscire a scandire in modo ritmico il passare del tempo: questa è una delle prime impressioni che si hanno nel vedere le opere di Greta Schödl (Hollabrunn, 1929) in mostra da LABS Gallery a Bologna. Il reiterare dei gesti e delle azioni che si può scorgere nei suoi lavori, a tratti, sembra arrivare al limite dell'ossessivo: l'atto ...BOLOGNA - Il segno traccia del nostro vissuto A cura di Silvia Evangelisti Opening 28 gennaio 2023, h. 16 - 21 28 gennaio - 11 marzo 2023 Sabato 28 gennaio 2023, LABS Contemporary Art è lieta di ...