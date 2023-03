GreenIt e Cip, accordo per tre parchi eolici galleggianti (Di mercoledì 22 marzo 2023) GreenIt e Copenhagen Infrastructure Partners hanno firmato un accordo per lo sviluppo di tre parchi eolici offshore galleggianti nel Lazio e in Sardegna. Gli impianti saranno collocati a circa 30 km ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023)e Copenhagen Infrastructure Partners hanno firmato unper lo sviluppo di treoffshorenel Lazio e in Sardegna. Gli impianti saranno collocati a circa 30 km ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ioloraccolgo : GreenIt e Cip, accordo per tre parchi eolici galleggianti - fisco24_info : GreenIt e Cip, accordo per tre parchi eolici galleggianti: Progetti della società Plenitude-Cdp in Lazio e Sardegna - filippocot : RT @eni: GreenIT e @CIP_Copenhagen fanno un passo avanti nello sviluppo dell'#offshorewind in Italia, grazie ai nuovi progetti a circa 30 k… - eni : GreenIT e @CIP_Copenhagen fanno un passo avanti nello sviluppo dell'#offshorewind in Italia, grazie ai nuovi proget… - V_Sardegna : GreenIT e CIP, tre parchi eolici offshore nel Lazio e in Sardegna -