“Gravità incredibile!” GF Vip | Nikita nel mirino del pubblico dopo quello che è successo con Micol

(Di mercoledì 22 marzo 2023)la quarantatreesima puntata del GF Vip 7 gli animi della casa sono alle stelle. Alle due finaliste Oriana Marzoli eIncorvaia, si è unita anche Giaele De Donà. L’influencer ha vissuto una serata all’insegna di tante emozioni ed è stata proclamata terza finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Dobbiamo far finta di essere in vacanza, questo deve essere il mood” le parole di Giaele, che vuole vivere queste due settimane insieme alle amiche, insieme al resto del gruppo. La missione è vivere questi ultimi giorni a godersi il sole, a nuotare e fare bagni e feste in piscina. La parola chiave è unica: divertimento. “Mettiamo tutto il resto da parte” propone la vip e poi il pensiero va all’ultima serata del GF Vip 7: “In finale, saremo noi tre, mano nella mano e quando usciremo torneremo a vivere insieme”. Una vera emozione per ...