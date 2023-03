Gravina: “Che entusiasmo a Napoli, è un modello che fa bene al calcio italiano” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una delegazione della Nazionale si è recata all’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon per far visita nei reparti di neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria e neurooncologia. Guidata dal presidente federale, Gabriele Gravina, e dal segretario generale della FIGC, Marco Brunelli, è stata ricevuta da Rodolfo Conenna, direttore generale dell’azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, da Anna Maria Ziccardi, presidente della Fondazione Santobono Pausilipon, e da Flavia Matrisciano, direttore della Fondazione omonima. “La Nazionale Azzurra rappresenta un simbolo positivo del nostro Paese – ha dichiarato il presidente Gravina all’arrivo in ospedale – non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto sotto il profilo valoriale e sociale. Per questo la Federazione ha organizzato anche a Napoli una visita degli Azzurri ai bambini ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una delegazione della Nazionale si è recata all’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon per far visita nei reparti di neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria e neurooncologia. Guidata dal presidente federale, Gabriele, e dal segretario generale della FIGC, Marco Brunelli, è stata ricevuta da Rodolfo Conenna, direttore generale dell’azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, da Anna Maria Ziccardi, presidente della Fondazione Santobono Pausilipon, e da Flavia Matrisciano, direttore della Fondazione omonima. “La Nazionale Azzurra rappresenta un simbolo positivo del nostro Paese – ha dichiarato il presidenteall’arrivo in ospedale – non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto sotto il profilo valoriale e sociale. Per questo la Federazione ha organizzato anche auna visita degli Azzurri ai bambini ...

