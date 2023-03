Grande Fratello Vip | l' ex di Oriana Marzoli rivela | Mi hanno chiamato per entrare nella Casa | ma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #22marzo 1832; muore l'illustre Fratello Johann Wolfgang #Goethe, grande letterato, poeta, scrittore e… - fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - Grazia13783476 : RT @donnamariafan: 'Il regalo mio più grande di questo Grande Fratello è stato Edoardo' ?? #drojette #donnalisi #gfvip #fiorde #fiordelisi… - hlparmaham : Avvistato l’aereo per la Bebe (non seguo il grande fratello ma sono morta) -

Lunedì sera è andata in onda la terzultima puntata di questa lunghissima edizione delVip . E stavolta a far discutere è stata la clamorosa eliminazione di Antonella Fiordelisi , visto che un po' l'hanno sempre considerata come una delle sicure finaliste. Quest'ultima ...E' polemica Ma non è finita qua perchè il giovane ex concorrente delVip , dopo aver pubblicato nelle sue storie su instagram il video in cui ha buttato il libro di Martina Nasoni , ...Tutti, seppur cosi' diversi tra loro, hanno in comune ilamore che abbiamo sempre dedicato al nostro lavoro, ma soprattutto la vicinanza etica e culturale tra me e mio, mettendo al ...

Oriana Marzoli è una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo è stato un percorso lungo e intenso, caratterizzato da accese discussioni ma anche dal ...Orietta Berti è tornata a parlare della discussione con Antonella Fiordelisi che ha innescato un'accesa polemica rispetto alle dinamiche del Grande Fratello Vip. "Devi guadagnarti la pagnotta con il ...