Governo: Valditara lascia Aula Camera, ma per Lega arriva Calderoli (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Esce Valditara, entra Calderoli. Continuano a essere 'sotto rappresentati', in Aula alla Camera, gli esponenti della Lega al Governo. Questa mattina l'unico presente sugli scranni riservati all'esecutivo nell'emiciclo il responsabile dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che ha tagliato corto sulle assenze: "siamo tutti stra-impegnati". Da poco anche Valditara ha lasciato Montecitorio, ma i banchi del Carroccio non sono rimasti vuoti: è infatti arrivato il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli. A breve la replica del premier Giorgia Meloni.

