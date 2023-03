Governo: Calenda, 'Lega come M5S su Ucraina, c'è una crisi politica' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "E' in crisi non perchè cade, è una crisi politica. L'intervento del capogruppo della Lega smentiva tutta la linea di politica estera del Governo. Più o meno i contenuti erano gli stessi dei 5 Stelle. Fa un po' impressione. All'interno del Governo aumentano le fratture". Così Carlo Calenda a Zapping su Radio Rai 1. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "E' innon perchè cade, è una. L'intervento del capogruppo dellasmentiva tutta la linea diestera del. Più o meno i contenuti erano gli stessi dei 5 Stelle. Fa un po' impressione. All'interno delaumentano le fratture". Così Carloa Zapping su Radio Rai 1.

