Governo al lavoro su nuovo Def | i punti centrali del documento

(Di mercoledì 22 marzo 2023)Meloni alsu diversi dossier, tra questi anche ildi Economia e Finanza (Def) in cui si getteranno le basi quadro macroeconomico dello Stato fino al 2026. Quali dovrebbero essere icardine delDef? Innanzitutto, spending review poi aumento delle spese militari e avvio della Riforma del sistema previdenziale. Una panoramica sulle ultime notizie in merito. Maternità surrogata: in arrivo stretta. Cosa vuole fare ilMeloni alsu diversi dossier, un altro decreto bollette per esempio, che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri entro marzo (prima della scadenza degli attuali aiuti rivolti a famiglie e imprese per affrontare la crisi energetica e relativa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Oggi il @Mov5Stelle era in piazza a Roma a fianco di imprenditori, famiglie, lavoratori e professionisti che pagano… - chiaragribaudo : Incapacità, approssimazione e insensibilità. Così @ellyesse descrive l’operato del Governo #Meloni che anche oggi r… - oznerol4 : RT @MarceVann: ???? Crisi del carburante nel sud della Francia: il governo annuncia che costringerà a tornare al lavoro i lavoratori vicino a… - blueespoot : RT @satydeam: Il governo #Berlusconi, tra i molti danni provocati al Paese, introdusse la #flessibilità del #lavoro: una manovra che causò… - Libiapmcur : RT @Alexanderxxvii1: La Meloni la patridiota che doveva fermare gli sbarchi, anziché occuparsi della grande crisi occupazionale degli ital… -

... noi lasciati soli a salvare persone in mare 'Siamo stati lasciati da soli a fare questoa ...percentuale di quanti non si è riusciti a salvare rispetto alle partenze e i dati di questo...E questo è esattamente ilche ilsta cercando di fare con un piano articolato rispetto al quale non mi sembrano chiare le alternative proposte...''." Non possiamo accettare che l'...... di rimpasto delo di convocazione di un referendum. Ieri Macron ha affermato che la "folla"...generale contro la riforma che vuole aumentare da 62 a 64 anni l'età minima per lasciare il: ...

Confindustria al governo: “No a sgravi per assunzioni, tagliate le tasse sul lavoro” la Repubblica

"Il governo ha in buona sostanza raccontato quanto accaduto a Cutro minuto per minuto, e si continua implicitamente a voler dire che il governo non avrebbe salvato queste persone perché non aveva la ...Il Presidente della Regione Lombardia attacca l’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia nel giorno in cui presenta il ...