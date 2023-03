Gosens | «Voglio conquistarmi l’Inter e la Germania»

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Robin, esterno del, ha parlato a Süddeutsche Zeitung della sua stagione e della Nazionale tedesca Robin, esterno del, ha parlato a Süddeutsche Zeitung della sua stagione e della Nazionale tedesca. Le sue dichiarazioni: MONDIALE – «Non prendere parte alla Coppa del Mondo è stata una grande delusione, il punto più basso sportivo della mia carriera finora». INTER –l’Europeo con la, ma prima però devo lottare per essere titolare nel, a quel punto potrò credere di poter avere legittime speranze».– «Per me la Nazionale resta il massimo, passando alpensavo che le mie chance di essere stabilmente nei convocati sarebbe aumentata. Ma non è successo e devo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daniele20052013 : #Inter. #Gosens: 'Voglio tornare in Nazionale' - cliexit_ : RT @FcInterNewsit: Gosens: 'L'assenza al Mondiale punto più basso della mia carriera. Voglio l'Europeo, ma devo essere titolare nell'Inter'… - cliexit_ : RT @internewsit: Gosens: «Voglio l'Europeo con la Germania! Gioco anche a 4» - - news24_inter : #Gosens inserisce il turbo: «Voglio riprendermi il mio posto» - infoiteconomia : Gosens: «Voglio l’Europeo con la Germania! Gioco anche a 4» -

Inter, il messaggio di: "Mi sono laureato" . Cosìsui canali social: "Dopo quattro anni di duro studio ho raggiunto il traguardo: la laurea in Psicologia . È stata una lunga strada che ...... 'una squadra aggressiva e intelligente, servirà intensità e pressing contro una squadra ... Non so se giocherà Dumfries, se ci sarà... Poi davanti hanno Dzeko, Lukaku e Lautaro, di questi ...... 23 Barella (20' st Calhanoglu), 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan (20' st Dzeko), 8(20' st ... Nonsentir parlare di gara in cui non abbiamo niente da perdere, perchè noi abbiamo fame di punti e ...

Gosens: "Voglio tornare in Nazionale" Fantacalcio ®

Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha parlato a Süddeutsche Zeitung della sua stagione e della Nazionale tedesca Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha parlato a Süddeutsche Zeitung della sua stagione e ...Robin Gosens non ha mantenuto le aspettative dopo il suo approdo all'Inter, dunque sa di dover lavorare al massimo per riprendersi non solo la titolarità in nerazzurro, ma anche quella Nazionale tedes ...