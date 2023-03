Gosens | «Inter tra i club più grandi al mondo Nazionale? Ho un obiettivo»

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Robin, esterno dell’e dellatedesca, fissa il suo: le dichiarazioni del giocatore nerazzurro In un’vista rilasciata ai microfoni di Süddeutsche Zeitung, l’esterno dell’Robinha parlato così. LE PAROLE – «Voglio esserci agli Europei. Non aver partecipato al Mondiale in Qatar è stata un’enorme delusione, il punto più basso della mia carriera finora. Penso di poter avere legittime speranze. Allora dovrei almeno essere un candidato serio, ho quella pretesa. Ho totalmente sottovalutato il mio infortunio. Errore aver scelto l’? Gioco per uno dei piùdel! Attualmente siamo tra i primi otto in Europa!». L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : News #Inter #Skriniar ha risposto alla convocazione della Slovacchia ma è infortunato: atteso alla Pinetina già me… - Inter : Le condizioni di Robin Gosens ?? #ForzaInter - CalcioNews24 : #Inter, Robin #Gosens parla così - infoitcultura : Inter, Gosens: “Assenza al Mondiale delusione più grande della mia carriera” - news24_inter : #Inter, la carica di #Gosens: «Fiero di essere qua. Obiettivo? Euro 2024» -

Robin, esterno dell', ha parlato a Süddeutsche Zeitung della sua stagione e della Nazionale tedesca Robin, esterno dell', ha parlato a Süddeutsche Zeitung della sua stagione e della ...'Infine, una postilla riguardante. Perché l'non vorrebbe venderlo, specie ora che si è rilanciato. Ma va capito quanto il tedesco sarà disposto a partire ancora dietro nelle gerarchie ...Commenta per primo Rivoluzione di mercato in vista per l'. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ci sono ben 11 calciatori in uscita nella prossima ... E anchevaluta se rimanere.

Inter, oggi la ripresa. Da valutare Di Marco e Skriniar. Bastoni-Gosens: obiettivo Fiorentina Fiorentina.it

L’Inter è in piena emergenza infortuni ... Tra questi non bisogna dimenticare anche la voce esterni: Gosens ai box e Dimarco via dal ritiro per problemi fisici (vedi articolo). La coperta di Inzaghi ...Robin Gosens, esterno dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Süddeutsche Zeitung analizzando la sua stagione e il suo rapporto con la Nazionale tedesca. Di seguito le sue dichiarazioni. “Non prendere ...