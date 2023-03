Gosens: «Il calcio non ha memoria. Un giorno sei il terzino più forte d’Europa, quello dopo nessuno» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Robin Gosens è un giocatore pensante. A cui fanno abbastanza schifo le stesse interviste che è costretto a dare in quanto calciatore. Per cui, per esempio, ha aperto un profilo su Linkedin per parlare d’altro, non di pallone: soprattutto di “cose che lo commuovono“. La Süddeutsche Zeitung l’ha intervistato in chiave Nazionale, e lui ha risposto auto-analizzando il suo periodo di ricostruzione della carriera. “La mia carriera prima era come una fiaba, andava avanti e avanti e sempre più in alto. Sono diventato improvvisamente il terzino sinistro più pericoloso d’Europa all’Atalanta, titolare all’Europeo. Poi è arrivato l’infortunio più la ricaduta dopo la prima riabilitazione. Non ho giocato dopo essere passato all’Inter. E all’improvviso tutto sembrava finito. Improvvisamente non sei ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Robinè un giocatore pensante. A cui fanno abbastanza schifo le stesse interviste che è costretto a dare in quanto calciatore. Per cui, per esempio, ha aperto un profilo su Linkedin per parlare d’altro, non di pallone: soprattutto di “cose che lo commuovono“. La Süddeutsche Zeitung l’ha intervistato in chiave Nazionale, e lui ha risposto auto-analizzando il suo periodo di ricostruzione della carriera. “La mia carriera prima era come una fiaba, andava avanti e avanti e sempre più in alto. Sono diventato improvvisamente ilsinistro più pericolosoall’Atalanta, titolare all’Europeo. Poi è arrivato l’infortunio più la ricadutala prima riabilitazione. Non ho giocatoessere passato all’Inter. E all’improvviso tutto sembrava finito. Improvvisamente non sei ...

