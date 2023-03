(Di mercoledì 22 marzo 2023): trama, cast e streaming delStasera, mercoledì 22 marzo 2023, alle ore 21,20 su La7 va in ondadel 1983 diretto da Michael Apted, interpretato da William Hurt e Lee Marvin. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo del 1981 di Martin Cruz Smith. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nell’inverno moscovita, vicino al laghetto ghiacciato del Gor’kij, vengono trovati, sepolti nelle neve, i corpi di tre giovani, due uomini e una donna, ai quali sono stati raschiati i volti e cancellate le impronte digitali. L’ispettore Arkadij Renko, che in precedenza si era trovato a dover affrontare il KGB, si accorge che il caso, molto ambiguo, porta la firma dei servizi segreti. Scopre anche, dopo l’autopsia, che una delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ShedevilDevil : 'I deliri del Cremlino'. No spoiler ma meno intricato di Gorky Park. Voto 4. -

- alle 21.30 su LA7D (Thriller, 1983, durata: 125 Min) Un film di Michael Apted, con William Hurt, Lee Marvin, Brian Dennehy, Ian Bannen, Joanna Pacula, Alexsei Sayle, Niall O'Brien, Henry ......di Martin Cruz Smith o come Il Padrino di Mario Puzo. Ricordo come fosse ieri il fascino sterminato che quei libri polverosi, con le pagine ingiallite dal fumo, esercitavano su di me, ...Gli addobbi bellici a Mosca e San Pietroburgo A Mosca , tra le capanne di legno con ghiaccioli e abeti innevati che ornano il, erano state installate tre grandi lettere - Z, V e O - ...

Gorky Park: tutto quello che c’è da sapere sul film TPI

Nell’inverno moscovita, vicino al laghetto ghiacciato del Gor’kij Park, vengono trovati, sepolti nelle neve, i corpi di tre giovani, due uomini e una donna, ai quali sono stati raschiati i volti e ...Trama del Film Gorky Park: Quando, in una gelida mattina moscovita, il giovane ispettore della polizia criminale Arkadi Renko viene chiamato nel Parco Gorky, si trova davanti a tre corpi semisepolti ...