Google lancia rivale di ChatGPT negli Stati Uniti e nel Regno Unito (Di mercoledì 22 marzo 2023) Google ha invitato il pubblico negli Stati Uniti e in Gran Bretagna a testare il suo chatbot AI, noto come Bard, mentre continua il suo percorso graduale per mettersi al passo con ChatGPT supportato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023)ha invitato il pubblicoe in Gran Bretagna a testare il suo chatbot AI, noto come Bard, mentre continua il suo percorso graduale per mettersi al passo consupportato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Google sfida Microsoft e lancia Bard, la rivale di ChatGPT - M_Sartorio : Ogni giorno un salto avanti: le novità di oggi? Due cosucce: 1- IA generativa per immagini su #Bing :… - bizcommunityit : Politecnico Milano lancia nuovo fondo per startup con 360Capital - News #startup - TuttoTechNet : Google lancia il chatbot Bard: il rivale di ChatGPT è disponibile in anteprima - ItaliaStartUp_ : Bing Image Creator, Microsoft lancia il creatore di immagini basato sull’IA di OpenAI - Plaffo -