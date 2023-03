Google apre l’accesso a Bard AI (Di mercoledì 22 marzo 2023) Google è in ritardo rispetto alla concorrenza sull’intelligenza artificiale e sta cercando di recuperare soprattutto rispetto a Microsoft e il suo Bing AI per questo sta ora fornendo l’accesso a Bard AI. L’IA sviluppata dalla società di Mountain View ha avuto una partenza falsa, probabilmente perché ha anticipato la presentazione. Ora sta invece ampliando l’utenza a cui è consentito l’accesso per addestrare il chatbot al linguaggio naturale, in Italia non è ancora disponibile. Il Chatbot Bard risponde male e Google perde 100 miliardi Bard AI di Google amplia l’accesso Google ha iniziato ad ampliare l’accesso degli utenti ed ha creato una pagina in cui potersi registrare per utilizzare ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 22 marzo 2023)è in ritardo rispetto alla concorrenza sull’intelligenza artificiale e sta cercando di recuperare soprattutto rispetto a Microsoft e il suo Bing AI per questo sta ora fornendoAI. L’IA sviluppata dalla società di Mountain View ha avuto una partenza falsa, probabilmente perché ha anticipato la presentazione. Ora sta invece ampliando l’utenza a cui è consentitoper addestrare il chatbot al linguaggio naturale, in Italia non è ancora disponibile. Il Chatbotrisponde male eperde 100 miliardiAI diampliaha iniziato ad ampliaredegli utenti ed ha creato una pagina in cui potersi registrare per utilizzare ...

