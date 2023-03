Golf, Challenge Tour: sei italiani al Duncan Taylor Black Bull Challenge (Di mercoledì 22 marzo 2023) Riparte dall’India il Challenge Tour, che poi si trasferirà negli Emirati Arabi Uniti. Al Karnataka Golf Association di Bangalore è in programma dal 23 al 26 marzo il Duncan Taylor Black Bull Challenge (300.000 dollari di montepremi) per la prima volta nel calendario del circuito. Sono sei gli italiani in campo: Andrea Pavan, Lorenzo Scalise, Matteo Manassero, Lorenzo Gagli, Gregorio De Leo e Stefano Mazzoli. Nel field occhi puntati sugli scozzesi Euan Walker e Liam Johnston, sui tedeschi Velten Meyer e Marc Hammer, sul danese Nicolai Kristensen, sugli spagnoli Alejandro Cañizares, Javier Sainz e Emilio Cuartero Blanco e sul francese Tom Vaillant. Da martedì 28 marzo a venerdì 31 sullo stesso ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Riparte dall’India il, che poi si trasferirà negli Emirati Arabi Uniti. Al KarnatakaAssociation di Bangalore è in programma dal 23 al 26 marzo il(300.000 dollari di montepremi) per la prima volta nel calendario del circuito. Sono sei gliin campo: Andrea Pavan, Lorenzo Scalise, Matteo Manassero, Lorenzo Gagli, Gregorio De Leo e Stefano Mazzoli. Nel field occhi puntati sugli scozzesi Euan Walker e Liam Johnston, sui tedeschi Velten Meyer e Marc Hammer, sul danese Nicolai Kristensen, sugli spagnoli Alejandro Cañizares, Javier Sainz e Emilio Cuartero Blanco e sul francese Tom Vaillant. Da martedì 28 marzo a venerdì 31 sullo stesso ...

