Gnonto | «Mancini era il mio idolo | mai mi sarei aspettato di essere in Nazionale con lui»

(Di mercoledì 22 marzo 2023) L’attaccante del Leeds e dellaitaliana, Willy, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato della sua esperienza con la maglia dell’Italia. Perè une ricorda bene quando allenava la prima squadra dell’Inter: «La verità? Provo la stessa sensazione. Mi ricordo quando ero piccolo all’Inter e lui allenava la prima squadra: era une non mimaidiincon lui». La sua prima sfida da giocatore di Premier contro gli inglesi?«È speciale per me e c’è in palio qualcosa di importante. Ha un valore doppio». Domani è la primasenza Vialli:«Ha cercato subito di farmi sentire parte del gruppo e di darmi ...

La critica diè nel non aver creduto in lui, un 2003 che ora vanta 4 gol e 3 assist in prima squadra. Proprio Wilfriedha parlato in un'intervista a 'Il Corriere della Sera', ...Commenta per primo L'esterno del Leeds, Willy, ha parlato al Corriere della Sera in vista delle prossime gare della Nazionale. TEMO- 'La verità Provo la stessa sensazione. Mi ricordo quando ero piccolo all'Inter e lui allenava ...è l'unico che gioca sempre in Premier League. E Mateo ora lo seguiamo'. Cosa è rimasto della ...promuove il loro carattere 'Auguro a questi due ragazzi di diventare arbitri di serie A. ...

Willy Gnonto in Nazionale: «Mancini mi intimorisce. I consigli di Vialli, i gol alla Di Canio» Corriere della Sera

Wilfried Gnonto ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera in vista dei prossimi impegni con l’Italia. L’attaccante, oggi in forza al Leeds, potrebbe essere un rimpianto per la Serie A e per ...Gnonto giocherà da calciatore di Premier League contro l’Inghilterra per la prima volta: “È speciale per me e c’è in palio qualcosa di importante. Ha un valore doppio. Vialli Ha cercato subito di ...