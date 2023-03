Global Music Report di Ifpi | il trend positivo per l' anno 2022

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Come ogniildi, International Federation of the Phonographic Industry , ha condiviso i dati relativi al mercato discografico mondiale. Nelè stato calcolato un incremento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enzomazza : Gli abbonati ai servizi streaming musicali nel mondo sono arrivati a 589 milioni secondo il Global Music Report di @IFPI_org - SpotandWeb : Nuova notizia: Global Music Report: mercato discografico mondiale cresce del 9% - fnicodemo : RT @FIMI_IT: #DatiMusica ???? • Nel 2022 il mercato italiano cresce dell'11.1% superando quota €370 milioni: un risultato al di sopra della m… - enzomazza : RT @FIMI_IT: #DatiMusica ???? • Nel 2022 il mercato italiano cresce dell'11.1% superando quota €370 milioni: un risultato al di sopra della m… - flamanc24 : RT @FIMI_IT: #DatiMusica ???? • Nel 2022 il mercato italiano cresce dell'11.1% superando quota €370 milioni: un risultato al di sopra della m… -

Il CEO di FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), Enzo Mazza , afferma in reazione ai dati delReport che ' Il 2022 è stato un anno molto forte, per la musica in generale e in ...... al 49° nella classificadi Spotify e aver totalizzato oltre 70 milioni di stream audio/... Il brano (Epic Records Italy / SonyItaly) parla di rapporti, mettendo al centro la relazione più ...Alle 14,30 iniziano i quattro workshop:Magazine , che spiegherà tecniche e i principali strumenti del giornalismo musicale, a cura della webzine di Radio Sherwood; " La realtà a fumetti ", a ...

AudioCoop: Global Music Report 2023: si chiede trasparenza dei ... MEI – Meeting degli Indipendenti

A guidare è la tendenza positiva dello streaming a pagamento. Secondo i dati del Global Music Report di Ifpi (International Federation oh the Phonographic Industry), i ricavi in Europa, secondo ...I dati 2022 del Global Music Report di Ifpi evidenziano un balzo in avanti della musica a livello globale del 9%.