Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein a spese del Movimento 5 Stelle L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 20 marzo FdI - 30,3% (= rispetto al 13 marzo) Pd - 20,4% (+0,6%) M5S - 15,3% (-0,8%) Lega - 8,5% (+0,3%) Azione/IV - 7,7% (+0,2%) FI - 6,3% (-0,1%) Lab2010 per Affari Italiani del 16 marzo FdI - 30,1% (+0,4% rispetto al 6 marzo) Pd - 17,5% (+0,5%) M5S - 15,9% (-0,4%) Lega - 9,2% (-0,4%) Azione/IV - 8,7% (+0,3%) FI - 7,1% (-0,1%) Supermedia youtrend del 16 marzo FdI - 29,2% (-1,2% rispetto al 2 marzo) Pd - 17,2% (+2%) M5S - 15,9 (-1,1%) Lega - 9,2% (+0,4%) Azione/IV - 7,6% (+0,4%) FI - 6,9% (-0,2%) Index Research del 3 marzo per ...

