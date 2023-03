Gli ultimi istanti di vita di Francesco Pio Maimone, ucciso a 18 anni per sbaglio. Il testimone chiave e l’amico della vittima: così è stato incastrato il killer (Di mercoledì 22 marzo 2023) Per l’omicidio è stato condotto in carcere, su decreto di fermo della procura di Napoli (pm Antonella Fratello in forza alla Dda), il 19enne Francesco Pio Valda Leggi su lastampa (Di mercoledì 22 marzo 2023) Per l’omicidio ècondotto in carcere, su decreto di fermoprocura di Napoli (pm Antonella Fratello in forza alla Dda), il 19ennePio Valda

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : In Italia l’anno meno piovoso degli ultimi 100 è stato il 1944, quando le emissioni erano a livelli naturali In Ken… - Gazzetta_it : I pm di Torino depositano gli ultimi atti: spicca Dybala - LaVeritaWeb : Il frate teologo esperto di intelligenza artificiale: «Inquietanti gli ultimi sviluppi: i robot potrebbero voler es… - Birba611Puddu : RT @O_GFVIP: Oriana: io pensavo che in finale aprivano un televoto tra tutti Tavassi: quello è TRA GLI ULTIMI 2 Poi c è il momento che ti… - vanesa988531741 : RT @Daisy_2605: @GrandeFratello Luca è stato chiaro: non dimentica e non ci sono ripensamenti. Vuole solo viversi gli ultimi giorni in sant… -