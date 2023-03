Gli Incorvassi beccati in cucina dalle telecamere mentre fanno i furbi VIDEO | sul web è polemica per il loro comportamento

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione sono stati Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto e perché alcuni utenti stanno duramente criticando i due Vipponi. Come ormai ben sappiamo, da mesi in casa sono stati stabiliti dei turni per le pulizie giornaliere. Quando però qualche ora fa Nikita Pelizon ha notato che qualcuno aveva L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Oriana sbotta contro Micol (): “Puoi fare quello che caz*o ti pare. Non fare così perchè schifo mi fai tu a me, non mettere…” Gf Vip 7, Wilma offende ancora Micol (): “Per me può andare anche a chiudersi nel gabinetto, non c’è….” E’ bufera social Gf Vip, scintille tra Edoardo Tavassi e Antonella: “Spu***ni i calciatori. Hai fatto una figura di ...