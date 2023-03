(Di mercoledì 22 marzo 2023) Prima il sito dell’Atac di Roma che va ko, poi a cascata quello dell’Autorità regolatrice dei trasporti e anche la pagina web del ministero dei Trasporti che subiscono la stessa sorte. È unquello della rinnovataGiorgiache soltanto due settimane fa, dopo le dimissioni dell’allora vertice Roberto Baldoni, aveva scelto Bruno Frattasi per gestire questa delicata fase e ora si trova a fronteggiare l’ennesimo attacco deglia numerosi siti istituzionali. L’attacco alA colpire è stato, come già successo nei mesi scorsi, il collettivo di cybercriminali denominato NoName057 che ha già rivendicato l’assalto informatico a uno sterminato numero di pagine web tra cui l’Atac, il ministero dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nuova ondata di attacchi informatici degli hacker filorussi noname057(16) a siti italiani. Coinvolti, tra gli altri… - LaBombetta76 : Gli hacker russi attaccano il sito di #atac E lo fanno funzionare ?? - martaottaviani : Gli attacchi #hacker prendono di mira il nostro Paese in modo sempre più frequente e presto dai siti delle istituzi… - fcolarieti : Gli hacker russi tornano alla carica contro l'Italia. Debutto nerissimo per la Cybersicurezza targata Meloni - ABompensa : Gli hacker russi hanno attaccato il sito dell’atac affermando “oggi nessuno ha fatto i biglietti”. “Come al solito”… -

... numerosi siti istituzionali del nostro Paese sono infatti - nuovamente - sotto attaccoda ... Sonostessi 'hacktivisti' a pubblicare le informazioni sugli attacchi effettuati, nell'omonimo ...di NoName057 hanno postato un messaggio di rivendicazione: "20 soldati ucraini sono stati addestrati in Italia sul sistema missilistico Samp - T" , si legge nella loro nota....Non solo, attraverso l' API GDI ( Windows Graphics Device Interface ),dietro a questa modalità di attacco possono anche acquisire schermate dai computer infetti. Scegli ora Panda Dome ...

Gli hacker attaccano la Ferrari AlVolante

E c'è nuovamente il riferimento al direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi: «Frattasi wère coming», scrivono gli hacker. I missili Ddos «Preoccupa che in queste ultime ...Al momento sono in corso accertamenti da parte della polizia postale. Gli hacker di NoName057 hanno postato un messaggio di rivendicazione: "20 soldati ucraini sono stati addestrati in Italia sul ...