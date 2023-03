Gli esperti, 'anticorpi monoclonali ancora efficaci, usiamoli' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Anche se l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) potrebbe a breve dichiarare la fine della pandemia, il virus Sars-CoV-2 continua a contagiare e a causare forme gravi di infezione specialmente nei soggetti fragili. Per questo è necessario non buttare via le armi anti-Covid che sono ancora efficaci, come gli anticorpi monoclonali. Lo hanno ribadito gli esperti, riuniti a Roma in occasione dell'evento "mAbs nell'Early Treatment. Controversie e consensi nel paziente fragile con Covid-19: non creiamo anticorpi”, promosso da GlaxoSmithKline. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute sono 212 i decessi causati ancora dal Covid in una settimana, circa 30 al giorno. C'è quindi un bisogno non soddisfatto. "Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Anche se l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) potrebbe a breve dichiarare la fine della pandemia, il virus Sars-CoV-2 continua a contagiare e a causare forme gravi di infezione specialmente nei soggetti fragili. Per questo è necessario non buttare via le armi anti-Covid che sono, come gli. Lo hanno ribadito gli, riuniti a Roma in occasione dell'evento "mAbs nell'Early Treatment. Controversie e consensi nel paziente fragile con Covid-19: non creiamo”, promosso da GlaxoSmithKline. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute sono 212 i decessi causatidal Covid in una settimana, circa 30 al giorno. C'è quindi un bisogno non soddisfatto. "Il ...

