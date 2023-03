Gli Azzurri a Napoli: a quando risale l’ultima volta e la maledizione da sfatare (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nazionale italiana a Napoli: c’è grande attesa per l’incontro di domani sera tra la nostra Italia e l’Inghilterra nello stadio che fu teatro di tante gesta calcistiche di Diego Armando Maradona, oggi a lui intitolato, e che in questo ultimo anno raccoglie il soldout per le perfomance della squadra di Luciano Spalletti. Dunque il popolo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nazionale italiana a: c’è grande attesa per l’incontro di domani sera tra la nostra Italia e l’Inghilterra nello stadio che fu teatro di tante gesta calcistiche di Diego Armando Maradona, oggi a lui intitolato, e che in questo ultimo anno raccoglie il soldout per le perfomance della squadra di Luciano Spalletti. Dunque il popolo ... TAG24.

