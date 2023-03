Giulio Blasi | «Internet Archive resta una fonte fondamentale | ma si sarebbe potuto trovare un compromesso»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Discorso Open Library e diritti d’autore. Il caso di Hachette (e di altri importanti editori internazionali) che ha fatto causa aper la sua attività, limitata nel tempo, di condivisione delle copie digitali di alcuni volumi nel periodo della pandemia e del lockdown, ha sicuramente acceso il riflettore sul prestito bibliotecario e sull’adozione di sistemi informatizzati – attraverso copie digitali, appunto – in tutto il mondo. Se negli Stati Uniti a essere contestata è stata la prassi del Controlled Digital Lending applicata al caso specifico della Open Library di(una delle risorse più preziose al mondo per conservare la memoria digitale), dobbiamo capire cosa ci si può aspettare in Italia, anche alla luce del recepimento della direttiva europea sul copyright. Per farlo, abbiamo ...