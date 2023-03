Gisele Bundchen | «Il divorzio da Tom Brady? Morte e rinascita»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Sembra che Tom Brady abbia finalmente dato retta alle parole di Gisele Bündchen… cinque mesi dopo il divorzio -

...Orlando e Simone Gianlorenzi Wanda Nara e Mauro Icardi Melissa Satta e Mattia Rivetti Shakira e Gerard Piqué Kim Kardashian e Kanye West Valentina Ferragni e Luca Vezil Tom Brady e...Nell'ottobre del 2022, poco prima di annunciare la fine del matrimonio durato 13 anni con Tom Brady,Bündchen aveva espresso il desiderio che fosse "più presente" come padre. "Ho sicuramente ...I miliardari Peter Thiel , Daniel Loeb, Robert Kraft e Paul Tudor Jones, Shark Tank ' Kevin O'Leary e la star della NFL Tom Brady e la sua ex moglie top modelsono tra quelli inclusi ...

Tom Brady dice di essere pronto a concentrarsi sui figli dopo il ritiro e il divorzio da Gisele Bündchen Vanity Fair Italia

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAR - Gisele Bündchen rompe il silenzio per la prima volta dal divorzio lo scorso anno dal quarterback Tom Brady. In un'intervista a Vanity Fair, che le ha anche dedicato la ...Gisele Bündchen parla per la prima volta del divorzio da Tom Brady. Ecco cosa ha raccontato l'ex modella. Leggi.