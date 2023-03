Girati di spalle durante il discorso intonando Bella ciao: la contestazione dell’Anpi al sindaco di Grosseto che vuole una via per Almirante (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quando il sindaco ha preso la parola, loro si sono Girati di spalle e hanno intonato Bella ciao. I rappresentanti dell’Anpi provinciale di Grosseto, di Cgil e alcuni cittadini presenti hanno contestato il primo cittadino della città maremmana, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, durante il suo discorso cerimonia per la commemorazione dei Martiri d’Istia a Maiano Lavacchio, nelle campagne grossetane. La protesta si lega alla decisione del Comune di Grosseto di intitolare una via a Giorgio Almirante. L’Anpi in questi giorni ha raccolto anche oltre 300 firme per dire no all’intitolazione, presentate poi al prefetto Paola Berardino – moglie del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – che dovrà ratificare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quando ilha preso la parola, loro si sonodie hanno intonato. I rappresentantiprovinciale di, di Cgil e alcuni cittadini presenti hanno contestato il primo cittadino della città maremmana, Antonfrancesco Vivarelli Colonna,il suocerimonia per la commemorazione dei Martiri d’Istia a Maiano Lavacchio, nelle campagne grossetane. La protesta si lega alla decisione del Comune didi intitolare una via a Giorgio. L’Anpi in questi giorni ha raccolto anche oltre 300 firme per dire no all’intitolazione, presentate poi al prefetto Paola Berardino – moglie del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – che dovrà ratificare ...

