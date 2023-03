Giornate Fai di Primavera | visite eccezionali a 40 luoghi inaccessibili della Campania

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Sabato 25 e domenica 26 marzo torna l’appuntamento con le “FAI di”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Anche in questa 31ª edizione, la manifestazione di punta del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontariFondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia cona contributo libero in oltre 750di 400 città, la maggior parte dei quali solitamenteo poco conosciuti (qui l’elenco deiaperti e le modalità di partecipazione). LeFAI dicoinvolgono ogni anno centinaia di migliaia di cittadini alla scoperta dei loro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PatriziaOrlan11 : RT @napolista: #GiornateFaidiPrimavera, visite eccezionali a 40 luoghi inaccessibili della Campania Sabato 25 e domenica 26 marzo si potra… - Telebari : Il Palazzo Starita apre per le giornate del FAI, le immagini dell'edificio restaurato - VIDEO - #Bari #Notizie… - napolista : #GiornateFaidiPrimavera, visite eccezionali a 40 luoghi inaccessibili della Campania Sabato 25 e domenica 26 marzo… - futureal1234 : FAI; “Giornate di Primavera” in Lucania — Onda Lucana - chanvndIerbong : RT @loveandthecity_: Andare ai concerti nei primi anni 2000: compri il biglietto, vai al concerto Andare ai concerti adesso: punta la svegl… -

... tra cui ledi primavera del(Fondo Ambiente Italiano) , il Festival delle scienze dell'Auditorium e il programma " Open House " . Questo percorso condurrà a un'apertura regolare su ...Salerno . Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l'appuntamento con le 'di Primavera', il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Anche in questa 31ª edizione, la manifestazione di punta del-...Tornano ledi Primavera: uno dei momenti più attesi dell'anno per gli amanti del nostro territorio che non si stancano mai di scoprire i suoi angoli, le sue peculiarità e le sue ville. Il territorio ...

Le Giornate Fai di Primavera: tutti i luoghi da visitare sabato 25 e domenica 26 marzo TorinoToday

È Palazzo Castracane, la location fanese scelta dal gruppo locale per le Giornate Fai di Primavera previste per il 25 e 26 marzo. L’edificio - che sorge nel centro storico e si estende dalla via ...Pixabay Sabato 25 e domenica 26 marzo tornano le Giornate FAI di primavera, il famoso evento di piazza interamente dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del Bel Paese. La manifestazione è ...