Giornate Fai 2023 al Sud Italia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sachaxlarry : RT @loveandthecity_: Andare ai concerti nei primi anni 2000: compri il biglietto, vai al concerto Andare ai concerti adesso: punta la svegl… - tvoggi : GIORNATE FAI DI PRIMAVERA, VIAGGIO A SALERNO TRA EX CONVENTI Due giornate, sabato 25 e domenica 26 per raccontare i… - madonielive : GIORNATE FAI DI PRIMAVERA A CASTELBUONO - VisitTuscanyITA : RT @PisaTurismo: ?? Tornano le giornate FAI di primavera del @Fondoambiente ?? ?? Sabato 25 e domenica 26 marzo avrete la possibilità di scop… - perryftgoulding : RT @loveandthecity_: Andare ai concerti nei primi anni 2000: compri il biglietto, vai al concerto Andare ai concerti adesso: punta la svegl… -

... storiche e artistiche, in occasione delle 'di Primavera', il 25 e il 26 marzo prossimi". Lo comunica il sindaco, Guido Di Bartolomeo, che per la due giorni, oltre a patrocinare l'...Bolognano. "Bolognano e il suo territorio sono pronti per accogliere i visitatori ed esibire le proprie eccellenze naturalistiche, storiche e artistiche, in occasione delle 'di Primavera', il 25 e il 26 marzo prossimi". Lo comunica il sindaco, Guido Di Bartolomeo, che per la due giorni, oltre a patrocinare l'iniziativa ha interessato la Protezione Civile ...... sceso sotto il milione di euro" il commento invece della sindaca Stefania Sabba Ultimi Articoli Santarcangelo, da Tonino Guerra alledel: tanti gli eventi nel weekend Santarcangelo: ...

Giornate Fai di Primavera: gli appuntamenti in provincia di Sondrio SondrioToday

(ANSA) - ANCONA, 22 MAR - Saranno 61 i siti aperti, di solito non visitabili, per Giornate di Primavera 2023 organizzate dal Fai, Fondo Ambiente Italiano, sabato 25 e domenica 26 marzo. Coinvolti ...Un’attrattiva non da poco, che ha ispirato la scelta della delegazione Fai di Lanciano (Ch) per l’edizione 2023 delle Giornate di Primavera, che si svolgeranno a Fossacesia e Rocca San Giovanni (Ch) ...