Giornata mondiale dell’acqua | quali sono i comportamenti per ridurre lo spreco?

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Life&People.it Con l’inizio della primavera si festeggia la, istituita nell’ormai lontano 1992 durante il Summit della Terra (conosciuto ufficialmente come Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo) tenutosi a Rio de Janeiro. Acqua è sinonimo di vita e in quanto tale, unacome questa, racchiude una serie di chiavi di lettura fondamentali in quella che è la lotta per difendere uno dei beni più preziosi presenti sul nostro pianeta. Pianeta che, non a caso, è composto al 73% da acqua. Appare chiaro quanto sia di grande rilevanza ricordare in questauna serie diutili perlod’acqua; all’insegna di un mondo maggiormente sostenibile e a difesa dell’ambiente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il 21 marzo è la Giornata Mondiale della Poesia: Vittorio Gassman recita L’Infinito di Giacomo Leopardi. - Stefanialove_of : Voglio dedicare questa giornata a @LucaTrapanese4 e sua figlia questa giornata ?? Si celebra il 21 marzo, la Gior… - AStramezzi : 21 Marzo 2014: Giornata Mondiale della Poesia. Una troupe del Tg4, mi fermò per strada, per recitare dei versi (non… - NotizieProVita : RT @jacopocoghe: FACCIAMOLI NASCERE È inquietante una società che con una mano celebra, il 21 marzo, la Giornata Mondiale della Sindrome d… - Threesixty_PR : Contro lo spreco di risorse idriche, il miscelatore bagno #Yoyo di Nobili è capace di ridurre a 5 l/min (invece di… -

Le previsioni meteo per i prossimi giorni Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it , che nelladell'Acqua, ricorda come 'continui la grave siccità ...Oggi si celebra ladell'acqua e la siccità è sempre più un gravissimo problema, non solo dell'Africa come accadeva fino a qualche decennio fa, ma anche dell'Europa e di molte altre zone del Pianeta. ...... intervenendo al convegno "Aquae: la Terra ha sete di azioni concrete", organizzato dall'Università degli studi di Roma Foro Italico in occasione delladell'acqua. "Bisogna ...

(Andrano, 22 Mar 23) Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell'acqua e non possiamo non esprimere preoccupazione per lo stato di siccità che sta colpendo il nostro Paese. Quello idrico non è ..."La giornata internazionale delle foreste ... nei parchi nazionali è di oltre 250 mila ettari. A livello mondiale, occupa oltre un terzo del territorio. Nel nostro Paese, sin dal Regio decreto ...