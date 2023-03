Giornata mondiale dell'acqua, il lago che salva Firenze (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un paesaggio antropico. Un lago artificiale piazzato lì, in zona pedemontana, nella valle dove ancora oggi si vedono costruzioni abbandonate. Un progetto come tanti in Italia, di lunga e travagliata realizzazione. Nato per proteggere la città di Firenze dalle alluvioni dell’Arno, il lago di Bilancino la sta salvando anche dalla siccità. Una difesa per il suolo, una riserva per il territorio L’invaso che al suo massimo raccoglie 69 milioni di metri cubi d’acqua non è al suo colmo in questa stagione proprio per lasciare spazio alle piogge insistenti di eventi metereologici rossi e arancioni. È quindi una protezione dal rischio idrogeologico, ma il cambiamento climatico ha reso principale un’altra finalità. “Quella di garantire acqua nella stagione estiva all’Arno, ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un paesaggio antropico. Unartificiale piazzato lì, in zona pedemontana, nella valle dove ancora oggi si vedono costruzioni abbandonate. Un progetto come tanti in Italia, di lunga e travagliata realizzazione. Nato per proteggere la città didalle alluvioni’Arno, ildi Bilancino la stando anche dalla siccità. Una difesa per il suolo, una riserva per il territorio L’invaso che al suo massimo raccoglie 69 milioni di metri cubi d’non è al suo colmo in questa stagione proprio per lasciare spazio alle piogge insistenti di eventi metereologici rossi e arancioni. È quindi una protezione dal rischio idrogeologico, ma il cambiamento climatico ha reso principale un’altra finalità. “Quella di garantirenella stagione estiva all’Arno, ...

