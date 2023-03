Giornata Mondiale dell’Acqua | i comportamenti per proteggere l’oro blu

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La(World Water Day) viene celebrata il 22 marzo di ogni anno. Questa ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, in conformità con le direttive dell’Agenda 21, risultato della conferenza di Rio. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è il legame tra l’acqua e i cambiamenti climatici. L’obiettivo principale dellaè quello di sensibilizzare le Istituzioni mondiali e l’opinione pubblica sull’importanza di ridurre lo spreco di acqua e di adottarefinalizzati a contrastare il cambiamento climatico.2023: Lotta alla Crisi Idrica e Igienico-Sanitaria Il tema principale della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il 21 marzo è la Giornata Mondiale della Poesia: Vittorio Gassman recita L’Infinito di Giacomo Leopardi. - Stefanialove_of : Voglio dedicare questa giornata a @LucaTrapanese4 e sua figlia questa giornata ?? Si celebra il 21 marzo, la Gior… - matteosalvinimi : Nella Giornata mondiale della Sindrome di Down, un sincero abbraccio a tutte le ragazze e tutti i ragazzi speciali:… - elydanza : RT @mirko_tacconi_: Il 22 marzo è la Giornata mondiale dell'acqua. Questa per ricordarci l'importanza di essa, un bene che troppo spesso di… - farmaciaceleste : RT @crocerossa: ??'L’acqua è una risorsa indispensabile per la vita e va tutelata. Ribadiamo il nostro impegno a ridurre gli sprechi e a sos… -

- Un rapporto delle Nazioni Unite ha messo in guardia dal 'rischio imminente' dovuta al consumo eccessivo e ai cambiamenti climatici. Un allarme lanciato in occasione delladell'acqua. Dallo studio emerge - tra l'altro - che circa due miliardi di persone non hanno l'accesso ad acqua potabile sicura... continua la mobilitazione - Italia in testa alle migliori Università al mondo - Focus: Allarme acqua dell'Onu, oggi è la- Previsioni del tempo 3B Meteo per il 23 Marzo gsl ...Insomma, nelladell'acqua la parola d'ordine messa in campo da Almaviva è digitalizzazione per la gestione della risorsa idrica. E tutto questo "fa bene al Pianeta". "Digital Twin, ...

È la seconda conferenza mondiale sul tema, a 45 anni dalla prima nel ’77, che si apre in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua.E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione della giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo 2023 dopo che la cabina di regia del Governo ha deciso la nomina di un commissario nazionale per ...