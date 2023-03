Giornata Internazionale delle Foreste | i Carabinieri Forestale incontrano i giovani studenti

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La salvaguardia del patrimonio boschivo e la sua importanza nella nostra vita quotidiana. Sono alcuni degli argomenti che i militari del RepartoParco del Pollino hanno esposto durante una serie di incontri organizzati nelle scuole dei comuni del Parco in occasione della. Una ricorrenza che si tiene il 21 marzo istituita dalle Nazioni Unite con lo scopo di aumentare la consapevolezza sull’importanza di questo ecosistema e di invitare le comunità locali a organizzare attività focalizzate sulla sua salvaguardia. Quest’anno i militari in servizio nel Parco Nazionale del Pollino hanno scelto di andare ad incontrare iclassi elementari e i ragazziscuole medie. In particolare la ...