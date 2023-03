Giorgi-Azarenka in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Miami 2023

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Camilasfiderà Vikanel secondo turno del Wta 1000 di, in programma dal 21 marzo al 2 aprile. Prosegue il cammino della tennista azzurra in Florida, iniziato in maniera alquanto rocambolesca. All’esordio nel torneo è infatti arrivata una vittoria al tie-break del terzo set contro Kaia Kanepi, maturata dopo cheera avanti 5-0 nel parziale decisivo. Sulla strada della giocatrice marchigiana ci sarà ora la bielorussa, che questo torneo lo ha vinto tre volte. Nonostante sia reduce da una prematura sconfitta a Indian Wells per mano di Muchova e sia in svantaggio nei precedenti contro Camila (1-2), sarà comunque la ex numero uno del mondo a scendere in campo con i favori del pronostico. PROGRAMMA E COPERTURA ...

Adesso al secondo turno la rivale sarà Vika. Primo set che comincia come meglio non ... Il secondo set parte anche questo con il break immediato strappato dallaalla Kanepi, che ancora ...Camilaè chiamata a una grande sfida contro Kaia Kanepi per accedere al secondo turno dove ci sarebbe Viktoria. L'unico precedente è a favore della tennista di Macerata ma risale al ...Invece per quanto riguarda, in questo 2023 è già arrivata la prima affermazione al torneo di ... Ad attendere la vincente di questo match al secondo turno, Vikacontro cui Camila conduce ...

Ora il confronto contro l'esperta Azarenka, che parte con i favori del pronostico nonostante un bilancio di due sconfitte nei tre precedenti contro Giorgi. Appuntamento a giovedì 24 marzo sul cemento ...Quello disputato ieri sera tra Camila Giorgi e l’estone Kaia Kanepi nel primo turno del Miami Open 2023 di tennis è il match più lungo giocato in un tabellone principale nella stagione WTA in corso co ...