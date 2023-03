GionnyScandal ritrova i genitori biologici dopo 30 anni | “Ora ho le risposte”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) È una storia a lieto fine quella di, il rapper 31enne che venne abbandonato sulle scale di un orfanotrofio di Pisticci (Matera) quando era solo un neonato, per poi essere adottato e cresciuto da una famiglia lombarda a Seregno.essere rimasto nuovamente orfano, e aver visto morire prima il padre e poi la madre adottivi, e infine la nonna, il cantante seguitissimo sui social, aveva deciso di mettersi alla ricerca dei suoi, ma senza risultato. Ad aiutarlo in quest’impresa ci ha pensato la redazione de Le Iene, insieme all’inviata Veronica Ruggieri. Il programma di Italia 1 è riuscito così a recuperare l’atto di nascita di, all’anagrafe Gionata Ruggieri, scoprendo che non era stato abbandonato, ma dato in adozione su sentenza del tribunale ...

"Ora torno in studio di registrazione a finire il disco con qualche lacrima in meno e qualche sorriso in più": le parole di GionnyScandal dopo aver riabbracciato i genitori.