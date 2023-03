GionnyScandal ritrova i genitori biologici dopo 30 anni | “Ora ho le risposte”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il rapper, grazie all'aiuto de Le Iene, hato la sua famiglia di origine: "30ho conosciuto per la prima volta mio papà e mia mamma, quelli che mi hanno messo al mondo e che poi non ho più visto né sentito". L'articolo proviene da DireDonna.

"Ora torno in studio di registrazione a finire il disco con qualche lacrima in meno e qualche sorriso in più": le parole di GionnyScandal dopo aver riabbracciato i genitori.