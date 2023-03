Ginnastica ritmica | Serie A Desio 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Sabato 25 marzo (ore 18.30) andrà in scena la terza tappa delladi, il massimo campionato italiano a squadre. Sarà il PalaFitLinedia ospitare l’evento, prosegue la stagione dei piccoli attrezzi dopo i due appuntamenti di Cuneo e Ancona. La grande favorita della vigilia è Fabriano, che può contare sulla fuoriclasse Sofia Raffaeli (Campionessa del Mondo all-around) e su Milena Baldassarri. Le Campionesse d’Italia dovranno vedersela soprattutto con la Raffaello Motto di Viareggio, l’Udinese e con la San Giorgio ’79 di. Ricordiamo che si tratta di un campionato a squadre: una formazione schiera una sola ginnasta in un attrezzo e la somma dei punteggi definisce la classifica generale. Si tratta dell’ultima tappa della ...

Sabato 18 marzo presso il Palarozzi di Folignano (Ascoli Piceno) si è svolta la seconda prova del campionato regionale di Squadra Allieve Gold indetto dalla Fgi valevole per la qualificazione alla ...Lo scorso 18 marzo si è svolta ad Ortona la seconda prova del campionato regionale Silver diin cui l' Asd Sensazione di Movimento ha schierato tre atlete: Lucia Gualtieri e Aurora Dinisi , classe 2009 ed Elena Carnicelli classe 2008. Il lavoro svolto in palestra e l'...... accompagnate dal tecnico Nunzia Ferrigno , hanno ben figurato nella 1° prova del Campionato Regionale Individuale Silver didella Federazioned'Italia. Ottimo esordio ...

La Coppa del mondo di ginnastica artistica ricomincia dalla tappa di Atene e subito la fuoriclasse delle Fiamme oro Sofia Raffaeli mette le cose in chiaro: non è più un astro nascente ma un bel sole c ...La ginnasta di Chiaravalle, campionessa del mondo in carica, si è portata a casa la prima medaglia dominando tra venerdì e sabato la gara del concorso generale individuale all-around. Dietro di lei le ...