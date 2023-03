Ginevra Lamborghini svela in che rapporti è con Antonino: “Dopo il GF Vip, ecco cosa è successo…” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Fin dai primi giorni di convivenza nella casa del GF Vip Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese hanno instaurato un rapporto molto particolare. Una volta uscito l’ex di Belen Rodriguez ha espresso la volontà di conoscere meglio l’amica speciale e i due si sono anche limonati in studio davanti a tutti. La frequentazione però è durata quanto un gatto in tangenziale, perché la settimana scorsa lui è stato paparazzato con Miss Italia, Carolina Stramare. Subito Dopo l’uscita delle foto Ginevra Lamborghini ha pubblicato una storia con la canzone ‘I Don’t Need A Man’. Ma quindi tra i due è davvero finita, o meglio, non è mai iniziata? A quanto pare sì, visto che la sorella di Elettra ospite a Casa Chi ha dichiarato di essere rimasta solo amica di Antonino. Nessun rancore, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 marzo 2023) Fin dai primi giorni di convivenza nella casa del GF VipSpinalbese hanno instaurato un rapporto molto particolare. Una volta uscito l’ex di Belen Rodriguez ha espresso la volontà di conoscere meglio l’amica speciale e i due si sono anche limonati in studio davanti a tutti. La frequentazione però è durata quanto un gatto in tangenziale, perché la settimana scorsa lui è stato paparazzato con Miss Italia, Carolina Stramare. Subitol’uscita delle fotoha pubblicato una storia con la canzone ‘I Don’t Need A Man’. Ma quindi tra i due è davvero finita, o meglio, non è mai iniziata? A quanto pare sì, visto che la sorella di Elettra ospite a Casa Chi ha dichiarato di essere rimasta solo amica di. Nessun rancore, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Ginevra Lamborghini tenta una gag per rispondere alle accuse degli haters, ma qualcosa va storto e si scatenano le… - BITCHYFit : Ginevra Lamborghini svela in che rapporti è con Antonino: “Dopo il GF Vip, ecco cosa è successo…” - TrivinosVilma : RT @cchiaraxdreams: ginevra confermando che lui è sparito mentre lei avrebbe voluto conoscerlo come aveva detto, sono rimasti amici, ha agg… - ADelleNotizie : Ginevra Lamborghini svela chi vince #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #tavassi #onestini #oriele… - ADelleNotizie : Ginevra Lamborghini conferma: “Con Antonino non..” #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #tavassi #onestini… -